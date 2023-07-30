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30 июля, 06:56

Украинский режиссёр Лопатёнок обвинил Киев в очередной атаке дронов на Москву

Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок обвинил киевский режим в атаке беспилотников на здания "Москвы-Сити". Своё мнение он высказал в "Твиттере".

По его словам, украинские войска на протяжении уже двух месяцев делают безуспешные попытки контратак на поле боя. Из-за провалов они сначала напали на Крымский мост, а теперь же в очередной раз послали беспилотники на Москву. И всё ради того, чтобы разозлить президента России Владимира Путина.

"Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина", — подчеркнул он.

При этом Лопатёнок уверен, что у Киева не получится вывести из себя президента РФ, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский является актёром, а Путин — госдеятель.

Лайф публикует очень эмоциональный рассказ очевидца падения БПЛА в "Москве-Сити"

Лайф публикует очень эмоциональный рассказ очевидца падения БПЛА в "Москве-Сити"

Лайф напоминает, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москвы-Сити". Лайф опубликовал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, но попытка была пресечена.

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LIFE

Светлана Оперук
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