Украинский режиссёр Лопатёнок обвинил Киев в очередной атаке дронов на Москву

По его словам, украинские войска на протяжении уже двух месяцев делают безуспешные попытки контратак на поле боя. Из-за провалов они сначала напали на Крымский мост, а теперь же в очередной раз послали беспилотники на Москву. И всё ради того, чтобы разозлить президента России Владимира Путина.