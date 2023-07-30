Лайф публикует очень эмоциональный рассказ очевидца падения БПЛА в "Москве-Сити"
Свидетель падения БПЛА в Москве рассказал, что дрон был большой и белого цвета
Невольным свидетелем сегодняшней атаки беспилотников на Москву оказался один из рабочих, который, испугавшись громкого взрыва, был вынужден прятаться в траве. Очень эмоциональный рассказ очевидца публикует телеграм-канал SHOT.
Невольным свидетелем сегодняшней атаки беспилотников на Москву оказался один из рабочих, который, испугавшись громкого взрыва, был вынужден прятаться в траве. Видео © T.me / SHOT
"Услышал грохот первый очень сильный. Как гром бьёт, только сильнее. Конечно, я испугался! Сразу в траву", — признаётся мужчина.
По его словам, второй хлопок произошёл через полчаса, а сам беспилотник был белого цвета. Очевидец не пострадал.
Сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москвы-Сити". Пострадавших нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, но попытка была пресечена.
T.me / SHOT