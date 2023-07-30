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30 июля, 05:15

Лайф публикует очень эмоциональный рассказ очевидца падения БПЛА в "Москве-Сити"

Свидетель падения БПЛА в Москве рассказал, что дрон был большой и белого цвета

Невольным свидетелем сегодняшней атаки беспилотников на Москву оказался один из рабочих, который, испугавшись громкого взрыва, был вынужден прятаться в траве. Очень эмоциональный рассказ очевидца публикует телеграм-канал SHOT.

Невольным свидетелем сегодняшней атаки беспилотников на Москву оказался один из рабочих, который, испугавшись громкого взрыва, был вынужден прятаться в траве. Видео © T.me / SHOT

"Услышал грохот первый очень сильный. Как гром бьёт, только сильнее. Конечно, я испугался! Сразу в траву", — признаётся мужчина.

По его словам, второй хлопок произошёл через полчаса, а сам беспилотник был белого цвета. Очевидец не пострадал.

Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

Сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москвы-Сити". Пострадавших нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, но попытка была пресечена.

Обложка ©

T.me / SHOT

Оксана Попова
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