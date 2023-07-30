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30 июля, 06:40
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Запросивший экстренную посадку самолёт с отказом шасси приземлился в Шереметьево

ТАСС: В Шереметьево сел самолёт из Улан-Удэ с неисправностью шасси

Самолёт, следовавший в Москву из Улан-Удэ, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

Известно, что экипаж лайнера доложил на землю о проблемах с шасси. В связи с этим силы пожарных в Шереметьево были приведены в полную готовность и ожидали посадки пассажирского "боинга". В итоге самолёт приземлился благополучно. Предварительно, никто не пострадал.

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А ранее, 25 июля, в Шереметьево приземлился самолёт с отказавшим двигателем. Пассажирский Boeing-737 следовал в Москву из Сочи.

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Максим Плетнёв
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