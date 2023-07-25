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25 июля, 12:25

В Шереметьево совершил посадку самолёт Сочи – Москва с отказавшим двигателем

В московский аэропорт Шереметьево сегодня прибыл из Сочи самолёт, у которого отказал один из двигателей. Это лайнер Boeing-737.

"Boeing-737 рейсом Сочи – Москва совершает экстренную посадку в Шереметьево с отказом одного двигателя", — приводит ТАСС слова собеседника из экстренных служб.

Как уточняет телеграм-канал 112, к посадке этого самолёта были подготовлены экстренные службы аэропорта. В итоге приземление прошло удачно.

Пропахал носом асфальт: Самолёт с отказавшим двигателем рухнул на оживлённую трассу и попал на видео

Пропахал носом асфальт: Самолёт с отказавшим двигателем рухнул на оживлённую трассу и попал на видео

Лайф рассказывал, что ранее пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" потерял часть обшивки с двигателя прямо во время взлёта из аэропорта Минеральных Вод в Ереван.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Андрей Григорьев
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