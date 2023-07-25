В Шереметьево совершил посадку самолёт Сочи – Москва с отказавшим двигателем

В московский аэропорт Шереметьево сегодня прибыл из Сочи самолёт, у которого отказал один из двигателей. Это лайнер Boeing-737.

"Boeing-737 рейсом Сочи – Москва совершает экстренную посадку в Шереметьево с отказом одного двигателя", — приводит ТАСС слова собеседника из экстренных служб.

Как уточняет телеграм-канал 112, к посадке этого самолёта были подготовлены экстренные службы аэропорта. В итоге приземление прошло удачно.