В Шереметьево совершил посадку самолёт Сочи – Москва с отказавшим двигателем
В московский аэропорт Шереметьево сегодня прибыл из Сочи самолёт, у которого отказал один из двигателей. Это лайнер Boeing-737.
"Boeing-737 рейсом Сочи – Москва совершает экстренную посадку в Шереметьево с отказом одного двигателя", — приводит ТАСС слова собеседника из экстренных служб.
Как уточняет телеграм-канал 112, к посадке этого самолёта были подготовлены экстренные службы аэропорта. В итоге приземление прошло удачно.
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Лайф рассказывал, что ранее пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" потерял часть обшивки с двигателя прямо во время взлёта из аэропорта Минеральных Вод в Ереван.
Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия