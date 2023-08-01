Захарова: Киевский режим продолжает раскрываться как террористическая ячейка

Очередная атака украинских беспилотников на Москву продолжает раскрывать Украину как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Утро] омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка", — сказала она в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Дипломат напомнила, что ещё год назад, когда киевский режим назвали экстремистским, многие буквально морщились от этих слов. Однако теперь всё стало очевидно.

"Все оценки, которые были даны об экстремистской сущности, не только нацистской, не только профашистской сущности киевского режима, но и очевидно террористической, мы говорили давно", — указала Захарова, отметив, что Киев продолжает использовать мирное население в качестве заложника для совершения диверсий.