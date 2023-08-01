"И волосинка не упала": Найден самый бесстрашный свидетель прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Парни решили посмотреть на последствия прошлой атаки беспилотника на башню Москвы-Сити, но стали невольными свидетелями новой: всё произошло на их глазах. Однако бесстрашные ребята ничуть не испугались и даже кинулись искать предполагаемых виновников нападения. Их рассказ публикует телеграм-канал SHOT.

Парни хотели увидеть последствия прошлой атаки на Москву-Сити, но увидели новую. Видео © t.me / SHOT

Ребята рассказали, что прогуливались по территории и обсуждали последствия прошлого прилёта, который произошёл 30 июля. Внезапно раздался мощный грохот и взрыв, волной которого выбило окна. Тогда они поняли, что стали свидетелями новой атаки, но совсем не испугались.

"Когда дрон взорвался, у меня даже волосинка не упала. Чего боятся? Страх — это чувство, а я бесчувственный", — признался один из парней.

Более того, ребята подумали, что запустившие дрон "украинцы" находятся где-то рядом — они бросились их искать, но никого не нашли.