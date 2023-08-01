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1 августа, 04:27

"И волосинка не упала": Найден самый бесстрашный свидетель прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Парни хотели увидеть последствия прошлой атаки на Москву-Сити, но увидели новую

Парни решили посмотреть на последствия прошлой атаки беспилотника на башню Москвы-Сити, но стали невольными свидетелями новой: всё произошло на их глазах. Однако бесстрашные ребята ничуть не испугались и даже кинулись искать предполагаемых виновников нападения. Их рассказ публикует телеграм-канал SHOT.

Парни хотели увидеть последствия прошлой атаки на Москву-Сити, но увидели новую. Видео © t.me / SHOT

Ребята рассказали, что прогуливались по территории и обсуждали последствия прошлого прилёта, который произошёл 30 июля. Внезапно раздался мощный грохот и взрыв, волной которого выбило окна. Тогда они поняли, что стали свидетелями новой атаки, но совсем не испугались.

"Когда дрон взорвался, у меня даже волосинка не упала. Чего боятся? Страх — это чувство, а я бесчувственный", — признался один из парней.

Более того, ребята подумали, что запустившие дрон "украинцы" находятся где-то рядом — они бросились их искать, но никого не нашли.

Стёкла и обломки: Лайф публикует кадры последствий прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Стёкла и обломки: Лайф публикует кадры последствий прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Лайф напоминает, что сегодня при попытке пролёта в Москву силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню Москвы-Сити, которая была повреждена при атаке 30 июля. В результате инцидента никто не пострадал. По данным Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один — подавлен средствами РЭБ. Он потерпел крушение на территории Москвы-Сити.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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