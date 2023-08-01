Стёкла и обломки: Лайф публикует кадры последствий прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Лайф публикует видео последствий прилёта дрона в башню Москвы-Сити. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что на территории разбросаны элементы беспилотника и стёкла.

Кадры последствий прилёта дрона на территорию Москвы-Сити. Видео © t.me / SHOT

На данный момент известно, что в результате прилёта дрона был повреждён фасад на уровне 21-го этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров. Сейчас на территории небоскрёба разбросаны обломки и стёкла фасада, а также элементы беспилотника. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.