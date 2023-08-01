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1 августа, 01:36

Стёкла и обломки: Лайф публикует кадры последствий прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Лайф показывает видео последствий прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Лайф публикует видео последствий прилёта дрона в башню Москвы-Сити. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что на территории разбросаны элементы беспилотника и стёкла.

Кадры последствий прилёта дрона на территорию Москвы-Сити. Видео © t.me / SHOT

На данный момент известно, что в результате прилёта дрона был повреждён фасад на уровне 21-го этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров. Сейчас на территории небоскрёба разбросаны обломки и стёкла фасада, а также элементы беспилотника. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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Лайф напоминает, что сегодня при попытке пролёта в Москву силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню Москвы-Сити, которая была повреждена при атаке 30 июля. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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