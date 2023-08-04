Атаку ВСУ в Новороссийске отразили корабли "Оленегорский горняк" и "Суворовец"

Атаку беспилотных катеров ВСУ в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", — написал градоначальник в телеграм-канале.