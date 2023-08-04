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Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 05:05
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Атаку ВСУ в Новороссийске отразили корабли "Оленегорский горняк" и "Суворовец"

Атаку беспилотных катеров ВСУ в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", — написал градоначальник в телеграм-канале.

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Напомним, военно-морскую базу в Новороссийске пытались атаковать два безэкипажных катера. Как сообщили в Минобороны, они были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей.

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Telegram / Андрей Кравченко

Юлия Коновалова
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