Атаку ВСУ в Новороссийске отразили корабли "Оленегорский горняк" и "Суворовец"
Атаку беспилотных катеров ВСУ в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", — написал градоначальник в телеграм-канале.
Напомним, военно-морскую базу в Новороссийске пытались атаковать два безэкипажных катера. Как сообщили в Минобороны, они были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей.
Telegram / Андрей Кравченко