В севастопольской морской зоне уничтожен украинский надводный беспилотник

Российские военные уничтожили надводный беспилотник, который приближался к Севастополю. Он был ликвидирован на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в своём телеграм-канале.