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5 августа, 11:30

В севастопольской морской зоне уничтожен украинский надводный беспилотник

Развожаев: Приближавшийся к Севастополю надводный беспилотник уничтожен

Российские военные уничтожили надводный беспилотник, который приближался к Севастополю. Он был ликвидирован на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, этот беспилотник был замечен несколькими часами ранее во время приближения к Севастополю. Из-за него было временно ограничено движение судов.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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