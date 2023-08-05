В севастопольской морской зоне уничтожен украинский надводный беспилотник
Развожаев: Приближавшийся к Севастополю надводный беспилотник уничтожен
Российские военные уничтожили надводный беспилотник, который приближался к Севастополю. Он был ликвидирован на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, этот беспилотник был замечен несколькими часами ранее во время приближения к Севастополю. Из-за него было временно ограничено движение судов.
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