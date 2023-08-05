Танкер "Сиг" в Керченском проливе повреждён из-за атаки морского дрона

Машинное отделение танкера SIG ("Сиг") получило повреждения в результате атаки морского дрона в Керченском проливе. Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, на борту находилось 11 членов экипажа, никто из них не пострадал.

"Оперативным дежурным Росморречфлота в 00:28 05.08.2023 от МСКЦ Новороссийск получено донесение о том, что танкером "Сиг" <…> получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона", — сказано в сообщении.

После инцидента экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в машинное отделение, а в район пролива были направлены суда для спасательной операции. Специалистами были переданы насосы для выкачивания воды, после чего её поступление в отделение удалось остановить.

Также известно, что на момент происшествия судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. На борту находилось 11 членов экипажа, никто из них не пострадал.