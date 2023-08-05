На Крымском мосту объявлена угроза атаки

Движение на Крымском мосту было временно приостановлено из-за объявленной угрозы атаки. Как сообщил cоветник главы региона Олег Крючков, после её снятия автомобили смогут продолжить проезд по мосту.

По его словам, ранее некоторые жители Керчи сообщили о звуках взрывов, однако в районе моста их не было. Крючков также напомнил, что сигнал "Тревога" там может объявляться по несколько раз в день.

"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После её снятия движение возобновится", — написал Крючков и добавил, что все профильные службы региона находятся в режиме готовности.