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4 августа, 22:14

На Крымском мосту объявлена угроза атаки

Советник главы Крыма Крючков: На Крымском мосту объявлена угроза атаки

Движение на Крымском мосту было временно приостановлено из-за объявленной угрозы атаки. Как сообщил cоветник главы региона Олег Крючков, после её снятия автомобили смогут продолжить проезд по мосту.

По его словам, ранее некоторые жители Керчи сообщили о звуках взрывов, однако в районе моста их не было. Крючков также напомнил, что сигнал "Тревога" там может объявляться по несколько раз в день.

"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После её снятия движение возобновится", — написал Крючков и добавил, что все профильные службы региона находятся в режиме готовности.

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Власти сообщили о сработавших системах ПВО над Крымом

Ранее стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. О причинах данного решения не сообщалось.

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ТАСС / Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина

Оксана Попова
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