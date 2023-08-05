Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация опубликована в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.