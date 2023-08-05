Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация опубликована в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.
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ТАСС / Сергей Мальгавко