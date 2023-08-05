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4 августа, 21:49

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация опубликована в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
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