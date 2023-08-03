В Киеве подтвердили, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

"Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищёнными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае", — сказал он в эфире телевидения Украины.