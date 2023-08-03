В Киеве подтвердили, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил об участии СБУ в атаках на Крымский мост
Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.
"Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищёнными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае", — сказал он в эфире телевидения Украины.
Данилов добавил, что Киев действительно не должен по договорённости с Западом использовать зарубежное оружие для обстрелов территории России, но, по его словам, исключением является вооружение, производимое на Украине. Он привёл в качестве примера выпускаемые в стране морские дроны.
Напомним, первый теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. На объекте был подорван грузовик, в результате разрушились два автомобильных пролёта и погибло пять человек. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва моста являются спецслужбы Украины. Второй теракт случился утром 17 июля. В результате него погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в обеих атаках на Крымский мост.
ТАСС / Сергей Мальгавко