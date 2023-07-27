Херш: Офис Байдена сыграл решающую роль в обоих терактах на Крымском мосту
Администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в обеих атаках на Крымский мост — в октябре 2022 года и в июле 2023-го. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на слова анонимного американского чиновника.
"Роль администрации Байдена в обеих атаках была существенной. Конечно, это была наша технология. Беспилотник управлялся дистанционно. Наша стратегия заключается в том, чтобы Зеленский мог делать всё, что захочет", — написал Херш на своей странице.
Напомним, первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта и погибло пять человек. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Второй теракт произошёл утром 17 июля. В результате взрыва погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.
ТАСС / НАК РФ