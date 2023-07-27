Херш: Офис Байдена сыграл решающую роль в обоих терактах на Крымском мосту

Администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в обеих атаках на Крымский мост — в октябре 2022 года и в июле 2023-го. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на слова анонимного американского чиновника.

"Роль администрации Байдена в обеих атаках была существенной. Конечно, это была наша технология. Беспилотник управлялся дистанционно. Наша стратегия заключается в том, чтобы Зеленский мог делать всё, что захочет", — написал Херш на своей странице.