Политолог указал на лицемерие мировых институтов после признания СБУ в теракте на Крымском мосту

Признание Украиной ответственности за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года дополнительно дискредитирует международные институты и подтверждает террористический характер киевского режима. Об этом в разговоре с Лайфом заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров, комментируя слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который подтвердил причастность Киева к взрыву на мосту.

По словам собеседника Лайфа, публичное признание Малюка — это прямая аналогия с теми прецедентами, когда представители террористических организаций брали на себя ответственность за совершённые теракты по всему миру.

"Отказ некоторых западных изданий и международных организаций признать причастность Киева к совершению теракта в прошлом году был продиктован из Вашингтона. Теперь наступили серьёзные репутационные последствия и придётся оправдываться. Однако западные пропагандисты вряд ли сильно за это переживают, поскольку в объективность прозападных институтов давно не верят в большинстве стран мира, а в самих западных странах удалось за счёт тотальной пропаганды установить контроль над значительной частью избирателей", — отметил Бобров.

При этом, добавил политолог, подобные кейсы имеют свойство накапливаться до критической массы, что в итоге приведёт к резкому падению эффективности пропагандисткой машины на всех уровнях: от международных организаций до ведущих западных изданий. Также эксперт считает, что признание Киева в теракте будет иметь далеко идущие последствия. Так, с одной стороны, Киев в очередной раз дискредитировал себя в глазах мировой общественности, а с другой, взяв на себя ответственность, киевский режим не сможет так просто от неё освободиться, указал собеседник Лайфа.

"Одно дело, если бы теракт совершили какие-то условные националистические бандформирования или наёмники из третьих стран, тогда их отсылки к приказам сверху были бы лишь очередным фактом для следствия, который требовал бы дополнительной экспертизы. Личное же признание главы СБУ уже накладывает персональную ответственность как на него, так и на всё высшее руководство Украины, включая Зеленского, что обязательно станет дополнительным пунктом во многих томах, которые будут озвучиваться на неизбежном трибунале", — заключил член Экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров.