Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.
"Разрушение Крымского моста — одна из реализаций Службы безопасности", — заявил Малюк на церемонии введения в оборот почтовой марки, посвящённой работе СБУ.
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Напомним, теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент России заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Российские силовики назвали даже конкретного организатора взрыва. Им оказался глава военной разведки Незалежной Кирилл Буданов.
ТАСС / Сергей Мальгавко