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28 июля, 15:19

Минобороны РФ закрыло для маломерных судов Керченский пролив

В Керченском проливе ввели ограничение на плавание и проход маломерных судов

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Проход всех маломерных судов и плавсредств в части акватории Керченского пролива временно ограничен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение командования Минобороны РФ.

"Запрещён проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии — между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсёрфы, сап-доски и их аналоги", — уточнили в штабе.

Запрет не распространяется на корабли и катера Военно-морского флота РФ, пограничных органов и войск Нацгвардии РФ. А в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a b c d вводится полное эмбарго на постановку на якорь, рыболовство, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорной цепью, пролёт, зависание, приводнение летательных аппаратов и другую деятельность.

Штаб добавил, что проход транзитных гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешается в светлое время суток согласно графику после проведения досмотров.

Установлен новый график работы Керченской паромной переправы

Установлен новый график работы Керченской паромной переправы

Напомним, 24 июля ФСБ сообщила об обнаружении следов взрывчатки на следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе. В ФСБ считают, что его могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину. 27 июля следы взрывчатки нашли в трюме ещё одного сухогруза, который шёл за зерном через один из портов Незалежной и Керченский пролив.

Андрей Бражников
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