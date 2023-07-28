Минобороны РФ закрыло для маломерных судов Керченский пролив

Проход всех маломерных судов и плавсредств в части акватории Керченского пролива временно ограничен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение командования Минобороны РФ.

"Запрещён проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии — между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсёрфы, сап-доски и их аналоги", — уточнили в штабе.

Запрет не распространяется на корабли и катера Военно-морского флота РФ, пограничных органов и войск Нацгвардии РФ. А в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a b c d вводится полное эмбарго на постановку на якорь, рыболовство, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорной цепью, пролёт, зависание, приводнение летательных аппаратов и другую деятельность.

Штаб добавил, что проход транзитных гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешается в светлое время суток согласно графику после проведения досмотров.