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24 июля, 06:17
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ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе

На борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", — говорится в сообщении.

Установлено, что в конце мая сухогруз находился в порту Килия на Украине, а в июле в турецкой Тузле полностью сменилась команда, в результате она состояла из 12 украинцев. Вместе с тем было изменено название судна. В ФСБ подчеркнули, что эти данные могут говорить о возможности использования иностранного сухогруза для доставки взрывчатых веществ в Незалежную. В результате судно получило запрет на прохождение под судоходной аркой Крымского моста.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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