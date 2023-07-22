ФСБ раскрыла ячейку экстремистов "Таблиги Джамаат"* в Москве и Подмосковье

Сотрудники УФСБ РФ по Москве и Московской области совместно с ГУ МВД пресекли деятельность международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность религиозных экстремистов "Таблиги Джамаат"*. Видео © УФСБ РФ по городу Москве и Московской области

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлены жители Московского региона, которые с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в неё новых адептов", — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации было задержано девять человек. Силовики провели обыски и обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания и прочие предметы, свидетельствующие о приверженности задержанных радикальным направлениям вероисповедания. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

Ранее Лайф рассказывал о задержании россиянки, которая собирала данные для подготовки теракта спецслужбами Украины. Женщина 1987 года рождения передавала Киеву информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области.