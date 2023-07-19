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19 июля, 15:01

Установлен новый график работы Керченской паромной переправы

Минтранс: Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться на ночь

Керченская паромная переправа будет ежедневно приостанавливать работу в ночное время, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. С чем связано введение данного ограничения, он не уточнил.

"Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 18:00 вечера и не ранее 05:00 утра, так как с 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", — написал Лукашенко в телеграм-канале.

Министр также напомнил, что в первую очередь через Керченскую паромную переправу будут переправлять детей, затем рейсовые автобусы и грузовой транспорт с товарами первой необходимости.

Лайф показывает, что происходит на месте теракта на Крымском мосту

Лайф показывает, что происходит на месте теракта на Крымском мосту

Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Кроме того, глава РСТ Илья Уманский сообщил о готовности крымских отельеров бесплатно продлить проживание туристов, а ещё опоздавшим к местам отдыха на полуострове вернут деньги.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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