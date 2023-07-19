Установлен новый график работы Керченской паромной переправы

Керченская паромная переправа будет ежедневно приостанавливать работу в ночное время, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. С чем связано введение данного ограничения, он не уточнил.

"Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 18:00 вечера и не ранее 05:00 утра, так как с 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", — написал Лукашенко в телеграм-канале.