Установлен новый график работы Керченской паромной переправы
Минтранс: Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться на ночь
Керченская паромная переправа будет ежедневно приостанавливать работу в ночное время, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. С чем связано введение данного ограничения, он не уточнил.
"Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 18:00 вечера и не ранее 05:00 утра, так как с 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", — написал Лукашенко в телеграм-канале.
Министр также напомнил, что в первую очередь через Керченскую паромную переправу будут переправлять детей, затем рейсовые автобусы и грузовой транспорт с товарами первой необходимости.
Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Кроме того, глава РСТ Илья Уманский сообщил о готовности крымских отельеров бесплатно продлить проживание туристов, а ещё опоздавшим к местам отдыха на полуострове вернут деньги.
ТАСС / Сергей Мальгавко