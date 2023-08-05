У Севастополя в открытом море обнаружен надводный беспилотник
Развожаев: В море у Севастополя обнаружен надводный беспилотник
Военные моряки России обнаружили в севастопольской морской зоне надводный беспилотник. Принимаются меры для его уничтожения. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
В связи с этим пока ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Требования эвакуироваться нет. Развожаев заверил, что ситуация под контролем ВМФ. Он призвал всех оставаться на местах и не допускать паники. Как ожидается, ограничение будет снято после 13:00, водный транспорт возобновит движение.
Напомним, минувшей ночью танкер SIG был атакован украинским надводным беспилотником у Керченского пролива. Судно получило пробоину выше ватерлинии, не затонуло. Экипаж серьёзно не пострадал. В Киеве уже признали ответственность за этот террористический акт.
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