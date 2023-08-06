Во Внуково ограничили вылет и прилёт самолётов
SHOT: Во Внуково ограничили вылет и прилёт самолётов, задержано 28 рейсов
В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, задержаны 15 рейсов на прилёт и 13 на вылет, часть перенаправлена в другие аэропорты.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта подтверждает ввод ограничений.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, 1 августа во Внуково также вводили ограничения на вылет и прилёт самолётов. Но вскоре они были отменены.
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