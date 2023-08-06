Во Внуково ограничили вылет и прилёт самолётов

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, задержаны 15 рейсов на прилёт и 13 на вылет, часть перенаправлена в другие аэропорты.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта подтверждает ввод ограничений.