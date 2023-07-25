Скандалистка задержала вылет из Пулково, пригрозив пассажирам бомбой в своей сумке
SHOT: Пассажирка заявила о бомбе в своей сумке при посадке на рейс в Пулково
53-летняя пассажирка устроила переполох на рейсе Петербург – Казань авиакомпании Nordwind. По данным SHOT, дамочка по пути к автобусу, который должен был отвезти всех к трапу, устроила небольшую перепалку с другой пассажиркой и в процессе заявила, что в ручной клади у неё бомба.
На борт скандалистка так и не попала — её развернули и отправили на ещё один досмотр. Кроме того, было решено досмотреть и сам самолёт, а пассажиров — вновь отправить в терминал.
Ничего подозрительного ни на борту, ни в сумочке дебоширки не нашли. Сама же пассажирка ещё три часа объясняла полицейским, зачем она сказала про бомбу, после чего её отпустили.
Ранее Лайф сообщал о другом пассажире, который пригрозил взорвать Пулково, если его не проведут в самолёт как VIP-персону. Мужчина устал стоять в очереди на регистрацию и заявил, что если его немедленно не посадят на рейс, то он достанет из сумки бомбу и всех взорвёт.
ТАСС / Александр Демьянчук