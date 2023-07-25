Скандалистка задержала вылет из Пулково, пригрозив пассажирам бомбой в своей сумке

53-летняя пассажирка устроила переполох на рейсе Петербург – Казань авиакомпании Nordwind. По данным SHOT, дамочка по пути к автобусу, который должен был отвезти всех к трапу, устроила небольшую перепалку с другой пассажиркой и в процессе заявила, что в ручной клади у неё бомба.

На борт скандалистка так и не попала — её развернули и отправили на ещё один досмотр. Кроме того, было решено досмотреть и сам самолёт, а пассажиров — вновь отправить в терминал.

Ничего подозрительного ни на борту, ни в сумочке дебоширки не нашли. Сама же пассажирка ещё три часа объясняла полицейским, зачем она сказала про бомбу, после чего её отпустили.