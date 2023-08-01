Аэропорт Внуково возобновил работу

Лайф напоминает, что сегодня при попытке пролёта в Москву силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню Москвы-Сити, которая была повреждена при атаке 30 июля. В результате инцидента никто не пострадал. По данным Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один — подавлен средствами РЭБ. Он потерпел крушение на территории Москвы-Сити.