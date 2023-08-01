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1 августа, 01:40

Аэропорт Внуково возобновил работу

Аэропорт Внуково возобновил работу после кратковременной остановки

Московский аэропорт Внуково возобновил работу после кратковременной остановки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Аэропорт вернулся к штатной работе, все ограничения сняты", — сообщил собеседник агентства.

Стёкла и обломки: Лайф публикует кадры последствий прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Стёкла и обломки: Лайф публикует кадры последствий прилёта дрона в башню в Москве-Сити

Лайф напоминает, что сегодня при попытке пролёта в Москву силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню Москвы-Сити, которая была повреждена при атаке 30 июля. В результате инцидента никто не пострадал. По данным Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один — подавлен средствами РЭБ. Он потерпел крушение на территории Москвы-Сити.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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