Регион

Уведомления отключены

8 августа, 13:25

Украинский беспилотник рухнул на территории монастыря в Курской области

Украинский беспилотник атаковал территорию монастыря в Курской области, сообщает SHOТ. Аппарат рухнул возле Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь Суджанского района.

Украинский беспилотник рухнул на территории монастыря в Курской области. Видео © SHOT

На месте падения образовалась воронка. К счастью, здания монастыря не задеты, пострадавших нет.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь — древний и знаменитый далеко за пределами региона. В него устремляются паломники не только из российских городов, но и из стран ближнего зарубежья. С 2005 года для прихожан и паломников доступен мощевик Оптинских старцев. Не так давно в монастыре появилась на поклонение частичка мощей епископа Иоасафа Белгородского. Особых почестей заслуживает одна из самых почитаемых — Икона Божией Матери, именуемая Пряжевской. Молитвы перед образом Пресвятой Богородицы благодатны в исцелении женских недугов и бесплодия, заболеваний позвоночника и ног.

Российские бойцы спасли почти 30 икон из храма в ДНР, по которому ВСУ били прямой наводкой

Российские бойцы спасли почти 30 икон из храма в ДНР, по которому ВСУ били прямой наводкой

Ранее Лайф сообщал, что в Хмельницкой области Украины неизвестные угрожают расправиться со священниками канонической православной церкви. На ограде храма УПЦ оставили надпись с жуткой угрозой вырезать "всех московских попов".

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров