Украинский беспилотник рухнул на территории монастыря в Курской области

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь — древний и знаменитый далеко за пределами региона. В него устремляются паломники не только из российских городов, но и из стран ближнего зарубежья. С 2005 года для прихожан и паломников доступен мощевик Оптинских старцев. Не так давно в монастыре появилась на поклонение частичка мощей епископа Иоасафа Белгородского. Особых почестей заслуживает одна из самых почитаемых — Икона Божией Матери, именуемая Пряжевской. Молитвы перед образом Пресвятой Богородицы благодатны в исцелении женских недугов и бесплодия, заболеваний позвоночника и ног.