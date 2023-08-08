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Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 13:25
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Украинский беспилотник рухнул на территории монастыря в Курской области

Украинский беспилотник атаковал территорию монастыря в Курской области, сообщает SHOТ. Аппарат рухнул возле Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь Суджанского района.

Украинский беспилотник рухнул на территории монастыря в Курской области. Видео © SHOT

На месте падения образовалась воронка. К счастью, здания монастыря не задеты, пострадавших нет.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь — древний и знаменитый далеко за пределами региона. В него устремляются паломники не только из российских городов, но и из стран ближнего зарубежья. С 2005 года для прихожан и паломников доступен мощевик Оптинских старцев. Не так давно в монастыре появилась на поклонение частичка мощей епископа Иоасафа Белгородского. Особых почестей заслуживает одна из самых почитаемых — Икона Божией Матери, именуемая Пряжевской. Молитвы перед образом Пресвятой Богородицы благодатны в исцелении женских недугов и бесплодия, заболеваний позвоночника и ног.

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SHOT

Марина Калегина
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