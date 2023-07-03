На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой вырезать "всех московских попов"

В Хмельницкой области Украины неизвестные угрожают расправиться со священниками канонической православной церкви. Об этом информирует Хмельницкая епархия УПЦ в своём телеграм-канале.

На сайте УПЦ отмечают, что на Украине нет "московских попов", как и врачей, учителей, — есть только украинцы. Настоятель храма Рождества Христова протоиерей Пётр Коваль уже обратился в полицию за защитой своих прав и прекращением преследования на религиозной почве.