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3 июля, 18:55

На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой вырезать "всех московских попов"

На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой расправы

В Хмельницкой области Украины неизвестные угрожают расправиться со священниками канонической православной церкви. Об этом информирует Хмельницкая епархия УПЦ в своём телеграм-канале.

"В городе Красилове Хмельницкой области неизвестные 27 июня на ограде храма Рождества Христова оставили надпись "Вырежем всех московских попов", — говорится в сообщении.

На сайте УПЦ отмечают, что на Украине нет "московских попов", как и врачей, учителей, — есть только украинцы. Настоятель храма Рождества Христова протоиерей Пётр Коваль уже обратился в полицию за защитой своих прав и прекращением преследования на религиозной почве.

Монахам УПЦ дали три дня, чтобы окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру

Монахам УПЦ дали три дня, чтобы окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру

Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".

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Youtube / Хмельницька єпархія

Лариса Сафронова
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