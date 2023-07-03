На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой вырезать "всех московских попов"
На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой расправы
В Хмельницкой области Украины неизвестные угрожают расправиться со священниками канонической православной церкви. Об этом информирует Хмельницкая епархия УПЦ в своём телеграм-канале.
"В городе Красилове Хмельницкой области неизвестные 27 июня на ограде храма Рождества Христова оставили надпись "Вырежем всех московских попов", — говорится в сообщении.
На сайте УПЦ отмечают, что на Украине нет "московских попов", как и врачей, учителей, — есть только украинцы. Настоятель храма Рождества Христова протоиерей Пётр Коваль уже обратился в полицию за защитой своих прав и прекращением преследования на религиозной почве.
Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
Youtube / Хмельницька єпархія