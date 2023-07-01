Монахам УПЦ дали три дня, чтобы окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру

Минкульт Украины потребовал от монахов канонической Украинской православной церкви освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля. Об этом в телеграм-канале сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман. Отметим, что монахам УПЦ предписали покинуть лавру ещё до 29 марта, однако этого не произошло.