Монахам УПЦ дали три дня, чтобы окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру
Минкульт Украины обязал монахов УПЦ до 4 июля покинуть Киево-Печерскую лавру
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Минкульт Украины потребовал от монахов канонической Украинской православной церкви освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля. Об этом в телеграм-канале сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман. Отметим, что монахам УПЦ предписали покинуть лавру ещё до 29 марта, однако этого не произошло.
"Приказом заповедника ["Киево-Печерская лавра"] создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнёт работу 4 июля. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику", — говорится в полученном от украинского министерства документе.
Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".