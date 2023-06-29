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29 июня, 15:14

Митрополит Павел вышел из-под домашнего ареста и приехал в Киево-Печерскую лавру

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел, находившийся два месяца под домашним арестом, приехал в Киево-Печерскую лавру, где встретился с верующими, сообщили в Союзе православных журналистов.

Митрополит Павел вышел из-под домашнего ареста и приехал в Киево-Печерскую лавру. Видео © Telegram / "СПЖ — Новости Православия"

"29 июня у митрополита Павла закончился домашний арест. Поскольку заседание суда не состоялось из-за отсутствия прокурора, наместник поехал в лавру", — говорится в сообщении.

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В апреле Лайф писал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Его обязали носить электронный браслет и весь срок ареста не посещать богослужения.

Напомним, на первое судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. СБУ обвиняет священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "СПЖ — Новости Православия"

Наталья Исакова
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