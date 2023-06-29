Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел, находившийся два месяца под домашним арестом, приехал в Киево-Печерскую лавру, где встретился с верующими, сообщили в Союзе православных журналистов.

Митрополит Павел вышел из-под домашнего ареста и приехал в Киево-Печерскую лавру. Видео © Telegram / "СПЖ — Новости Православия"

"29 июня у митрополита Павла закончился домашний арест. Поскольку заседание суда не состоялось из-за отсутствия прокурора, наместник поехал в лавру", — говорится в сообщении.