Российские бойцы спасли почти 30 икон из храма в ДНР, по которому ВСУ били прямой наводкой

Российские разведчики Восточного военного округа не только успешно выполняют свои боевые задачи, но и спасают ценности из православных храмов, которые постоянно попадают под обстрелы со стороны ВСУ. Об этом пишет телеканал "Звезда".

Российские военные спасают церковные ценности от обстрелов ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"

"Увидели церковь, её обстреливали артиллерией, танками. Решили зайти с напарником. Минут тридцать, наверное, затишье было. Увидели, что всё пристреляно, дымит, увидели иконы", — поделился снайпер-разведчик с позывным Лис.

В церкви была пробита кровля, испорчены осколками снарядов фрески, остались последствия пожара, потому что украинская армия била прямой наводкой, хотя рядом нет никаких российских позиций. Батюшка разрешил российским разведчикам помочь со спасением икон. По словам Лиса, он и сослуживец тут же из ткани сделали мешки и, собрав в них 20–30 икон и церковных книг, отнесли на хранение в местный монастырь. Святыни вернутся в церковь уже после её восстановления.