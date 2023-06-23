Священник из Курганской области Даниил Перминов, который в своё время служил в ВДВ, вернулся из зоны проведения СВО. Как сообщает ЕАН, в казачьем добровольческом отряде "Ермак" он пробыл 50 дней (с 29 апреля по 17 июня).

"Моей задачей было передвигаться по позициям, насколько это было возможно, то есть добираться до места, разговаривать с людьми, поддерживать боевой дух, исповедовать, причащать. В Троицкую родительскую субботу в нескольких местах служил панихиду по усопшим, в том числе погибшим воинам и почившим родственникам тех военнослужащих, которые сейчас на передовой", — рассказал Перминов.

Отпевать священнослужителю, к счастью, никого не приходилось. Однако за время его присутствия на передовой происходили настоящие чудеса. К примеру, в пяти метрах над его группой из восьми человек однажды разорвался снаряд. В итоге всё вокруг было в осколках, деревья и защитный тент посечены, а у бойцов — ни одной царапины.

Перед отъездом Перминов оставил военнослужащим частичку мощей преподобного Далмата Исетского. После отпуска священнослужитель намерен вернуться в зону СВО, а пока вместо него к бойцам приехал настоятель Богоявленского собора иерей Леонид Перчугов.

"Решу домашние дела, накопились за моё отсутствие, и, даст Бог, поеду снова!" — резюмировал Перминов.

Священник Перминов с бойцами отряда "Ермак". Фото © VK / Курганская епархия