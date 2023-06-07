Заместитель председателя Правительства Ульяновской области Сергей Кучиц объявил, что отправляется добровольцем на военную спецоперацию. По его словам, это решение он принял исходя из его долга как врача, человека и офицера. В видеообращении к жителям региона чиновник рассказал, что в зоне СВО, в частности, хочет применить свои медицинские знания.

Ульяновский вице-премьер объявил об уходе добровольцем на СВО. Видео © Telegram / Сергей Кучиц

"Моё решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны нашим парням на поле боя", — заявил Кучиц.