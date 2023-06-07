Ульяновский вице-премьер решил уйти добровольцем на фронт
Зампред Правительства Ульяновской области Кучиц отправится добровольцем на СВО
Telegram / Сергей Кучиц
Заместитель председателя Правительства Ульяновской области Сергей Кучиц объявил, что отправляется добровольцем на военную спецоперацию. По его словам, это решение он принял исходя из его долга как врача, человека и офицера. В видеообращении к жителям региона чиновник рассказал, что в зоне СВО, в частности, хочет применить свои медицинские знания.
Ульяновский вице-премьер объявил об уходе добровольцем на СВО. Видео © Telegram / Сергей Кучиц
"Моё решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны нашим парням на поле боя", — заявил Кучиц.
Ранее Лайф сообщал, что белгородский замминистра по вопросам ЖКХ Антон Шопин тоже отправится добровольцем на фронт. Он учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, проходил военную службу в Чечне.