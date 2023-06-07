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Регион
Опубликовано 7 июня 2023, 16:58

Ульяновский вице-премьер решил уйти добровольцем на фронт

Зампред Правительства Ульяновской области Кучиц отправится добровольцем на СВО

Telegram / Сергей Кучиц

Telegram / Сергей Кучиц

Заместитель председателя Правительства Ульяновской области Сергей Кучиц объявил, что отправляется добровольцем на военную спецоперацию. По его словам, это решение он принял исходя из его долга как врача, человека и офицера. В видеообращении к жителям региона чиновник рассказал, что в зоне СВО, в частности, хочет применить свои медицинские знания.

Ульяновский вице-премьер объявил об уходе добровольцем на СВО. Видео © Telegram / Сергей Кучиц

"Моё решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны нашим парням на поле боя", — заявил Кучиц.

Глава Минздрава Коми решил уйти добровольцем на СВО
Глава Минздрава Коми решил уйти добровольцем на СВО

Ранее Лайф сообщал, что белгородский замминистра по вопросам ЖКХ Антон Шопин тоже отправится добровольцем на фронт. Он учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, проходил военную службу в Чечне.

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Наталья Демьянова
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