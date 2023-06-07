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7 июня, 16:58

"Мой долг": Ульяновский вице-премьер решил уйти добровольцем на фронт

Зампред Правительства Ульяновской области Кучиц отправится добровольцем на СВО

<p>Telegram / <a href="https://t.me/SergeyKuchits/357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Кучиц</a></p>

Telegram / Сергей Кучиц

Заместитель председателя Правительства Ульяновской области Сергей Кучиц объявил, что отправляется добровольцем на военную спецоперацию. По его словам, это решение он принял исходя из его долга как врача, человека и офицера. В видеообращении к жителям региона чиновник рассказал, что в зоне СВО, в частности, хочет применить свои медицинские знания.

Ульяновский вице-премьер объявил об уходе добровольцем на СВО. Видео © Telegram / Сергей Кучиц

"Моё решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны нашим парням на поле боя", — заявил Кучиц.

"По-другому поступить не могу": Глава Минздрава Коми решил уйти добровольцем на СВО

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Ранее Лайф сообщал, что белгородский замминистра по вопросам ЖКХ Антон Шопин тоже отправится добровольцем на фронт. Он учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, проходил военную службу в Чечне.

Наталья Исакова
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