Момент уничтожения одного из атаковавших Москву БПЛА попал на видео

В ночь на 9 августа Москву попытались атаковать два беспилотника. Момент уничтожения одного из них — в районе Минского шоссе — попал на видео. Его показал SHOT.

На кадрах видна вспышка, а затем слышен громкий звук взрыва. По данным телеграм-канала, БПЛА сбили в Одинцовском районе.

Момент уничтожения беспилотника в районе Минского шоссе под Москвой. Видео © t.me / SHOT