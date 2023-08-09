Момент уничтожения одного из атаковавших Москву БПЛА попал на видео
SHOT показал момент уничтожения одного из летевших в сторону Москвы беспилотников
В ночь на 9 августа Москву попытались атаковать два беспилотника. Момент уничтожения одного из них — в районе Минского шоссе — попал на видео. Его показал SHOT.
На кадрах видна вспышка, а затем слышен громкий звук взрыва. По данным телеграм-канала, БПЛА сбили в Одинцовском районе.
Момент уничтожения беспилотника в районе Минского шоссе под Москвой. Видео © t.me / SHOT
Напомним, ещё один дрон был сбит в районе Домодедово. Об этом ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Кадр видео t.me / SHOT