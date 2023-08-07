Российские военные отбили атаку украинских штурмовиков под Красным Лиманом
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества
Группировка "Центр" ВС России отразила атаку штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", — сказал он.
Кроме того, российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Райгородка, Петровского, Площанки и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.
Всего на данном направлении противник за сутки потерял более 65 военных, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.
Также в Минобороны отчитались об уничтожении трёх складов с боеприпасами в Сумской и Харьковской областях. Они принадлежали 117-й бригаде территориальной обороны, а также 14-й и 43-й механизированной бригадам ВСУ.
VK / Минобороны России