Российские военные отбили атаку украинских штурмовиков под Красным Лиманом

Группировка "Центр" ВС России отразила атаку штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", — сказал он.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Райгородка, Петровского, Площанки и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.

Всего на данном направлении противник за сутки потерял более 65 военных, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.