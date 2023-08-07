Регион

Уведомления отключены

7 августа, 02:50

Авиация группировки войск "Юг" разгромила пункты дислокации ВСУ в ДНР

Минобороны: Авиация группировки войск "Юг" уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР

Экипажи авиации группировки войск "Юг" разгромили управляемыми боеприпасами пункты дислокации нескольких бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что речь идёт о 5-й отдельной штурмовой бригаде и 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Дылеевка и по району сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском", — приводит его заявление ТАСС.

Разгромившему колонну ВСУ экипажу танка "Алёша" вручили "Золотые звёзды"

Разгромившему колонну ВСУ экипажу танка "Алёша" вручили "Золотые звёзды"

Ранее Лайф сообщал, что экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.

Обложка ©

Минобороны РФ

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров