Авиация группировки войск "Юг" разгромила пункты дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны: Авиация группировки войск "Юг" уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР
Экипажи авиации группировки войск "Юг" разгромили управляемыми боеприпасами пункты дислокации нескольких бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что речь идёт о 5-й отдельной штурмовой бригаде и 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
"Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Дылеевка и по району сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском", — приводит его заявление ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.