Авиация группировки войск "Юг" разгромила пункты дислокации ВСУ в ДНР

Экипажи авиации группировки войск "Юг" разгромили управляемыми боеприпасами пункты дислокации нескольких бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что речь идёт о 5-й отдельной штурмовой бригаде и 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Дылеевка и по району сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском", — приводит его заявление ТАСС.