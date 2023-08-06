Бомбардировщики Су-34 разгромили пункты дислокации двух украинских бригад в ДНР

Экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, цель была поражена в районе населённых пунктов Серебрянка и Ивановское.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ивановское", — приводит его заявление РИА "Новости".

Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.