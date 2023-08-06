Бомбардировщики Су-34 разгромили пункты дислокации двух украинских бригад в ДНР
Минобороны: Су-34 группировки войск "Юг" разгромили пункты дислокации бригад ВСУ
Экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, цель была поражена в районе населённых пунктов Серебрянка и Ивановское.
"Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ивановское", — приводит его заявление РИА "Новости".
Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили посёлок Новосёловское ЛНР. Также российские штурмовики улучшили положение по переднему краю в Харьковской области — в районе населённых пунктов Ольшана и Першотравневое.
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