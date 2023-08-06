ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 августа 2023, 02:22
14866

Бомбардировщики Су-34 разгромили пункты дислокации двух украинских бригад в ДНР

Минобороны: Су-34 группировки войск "Юг" разгромили пункты дислокации бригад ВСУ

Экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, цель была поражена в районе населённых пунктов Серебрянка и Ивановское.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ивановское", — приводит его заявление РИА "Новости".

Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Южно-Донецком направлении

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили посёлок Новосёловское ЛНР. Также российские штурмовики улучшили положение по переднему краю в Харьковской области — в районе населённых пунктов Ольшана и Першотравневое.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar