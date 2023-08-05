ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 августа 2023, 10:54
7205

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Южно-Донецком направлении

За сутки ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении более 210 военнослужащих. Украинские войска также лишились нескольких единиц техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили более 210 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, уничтожена артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — указал он на брифинге.

Конашенков уточнил, что на данном направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в районе Пречистовки, Ровнополя, Старомайорского и Угледара ДНР.

Российские военные освободили в ЛНР ещё один посёлок
Российские военные освободили в ЛНР ещё один посёлок

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военнослужащие сорвали попытки атаки Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Для этого ВС РФ ударили по двум опорным пунктам ВСУ.

BannerImage

ТАСС / AP

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Игорь Конашенков
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar