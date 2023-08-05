Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Южно-Донецком направлении

За сутки ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении более 210 военнослужащих. Украинские войска также лишились нескольких единиц техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили более 210 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, уничтожена артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — указал он на брифинге.

Конашенков уточнил, что на данном направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в районе Пречистовки, Ровнополя, Старомайорского и Угледара ДНР.