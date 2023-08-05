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5 августа, 10:31

Российские военные освободили в ЛНР ещё один посёлок

Минобороны: Российские военные освободили Новосёловское в ЛНР

Российские военные освободили на территории Луганской Народной Республики ещё один населённый пункт — посёлок Новосёловское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобождён населенный пункт Новосёловское Луганской Народной Республики", — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, также российские штурмовые отряды, наступая на широком фронте, улучшили положение по переднему краю в Харьковской области – в района Ольшана и Першотравневого.

Напомним, что в конце июля российские войска освободили населённый пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Лев Федосеев

Андрей Григорьев
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