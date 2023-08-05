Российские военные освободили в ЛНР ещё один посёлок

Российские военные освободили на территории Луганской Народной Республики ещё один населённый пункт — посёлок Новосёловское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобождён населённый пункт Новосёловское Луганской Народной Республики", — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также российские штурмовые отряды, наступая на широком фронте, улучшили положение по переднему краю в Харьковской области — в районе Ольшаны и Першотравневого.