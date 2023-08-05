Российские военные ударили по двум опорным пунктам ВСУ под Красным Лиманом

Авиация и артиллерия российской группировки войск "Центр" сорвали попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнём артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад", — приводит его слова РИА "Новости".

Потери противника составили до 90 военных. Вместе с тем российские войска уничтожили боевую машину пехоты, две бронированные машины и ещё столько же миномётов. Также ПВО сбила четыре БПЛА, а бомбардировочная авиация атаковала два опорных пункта ВСУ в районах сёл Торское и Серебрянка.