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Опубликовано 5 августа 2023, 05:25
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Российские военные ударили по двум опорным пунктам ВСУ под Красным Лиманом

Группировка "Центр" сорвала атаки штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия российской группировки войск "Центр" сорвали попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнём артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад", — приводит его слова РИА "Новости".

Потери противника составили до 90 военных. Вместе с тем российские войска уничтожили боевую машину пехоты, две бронированные машины и ещё столько же миномётов. Также ПВО сбила четыре БПЛА, а бомбардировочная авиация атаковала два опорных пункта ВСУ в районах сёл Торское и Серебрянка.

Раскрыты потери ВСУ в технике за два месяца контрнаступа
Раскрыты потери ВСУ в технике за два месяца контрнаступа

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли до 185 военных на Донецком направлении. Также российские войска уничтожили два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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