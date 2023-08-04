ВСУ за день понесли огромные потери под Донецком
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 185 военных на Донецком направлении
Вооружённые силы Украины всего за сутки потеряли до 185 военных на Донецком направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, украинские военные также лишились польской самоходной артиллерийской установки Krab и гаубицы Д-20.
Ранее Лайф писал, что на Донецком направлении российские военные отразили восемь атак противника. В Минобороны также привели данные о том, как подразделения Южной группировки успешно контратаковали ВСУ вблизи Белогоровки и Водяного.
Getty Images / John Moore