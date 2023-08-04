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Опубликовано 4 августа 2023, 12:02
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ВСУ за день понесли огромные потери под Донецком

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 185 военных на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины всего за сутки потеряли до 185 военных на Донецком направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинские военные также лишились польской самоходной артиллерийской установки Krab и гаубицы Д-20.

МО РФ: С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат
МО РФ: С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат

Ранее Лайф писал, что на Донецком направлении российские военные отразили восемь атак противника. В Минобороны также привели данные о том, как подразделения Южной группировки успешно контратаковали ВСУ вблизи Белогоровки и Водяного.

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Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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