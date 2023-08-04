Российские военные отразили восемь атак противника на Донецком направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции отразили восемь атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он также привёл данные о том, как подразделения Южной группировки успешно контратаковали противника в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное.

"После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой Народной Республики и в результате заняли более выгодные позиции", — отметил представитель военного ведомства.