Российские военные отразили восемь атак противника на Донецком направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: ВС РФ контратаковали ВСУ у Белогоровки и Водяного
Российские военные в ходе специальной военной операции отразили восемь атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он также привёл данные о том, как подразделения Южной группировки успешно контратаковали противника в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное.
"После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой Народной Республики и в результате заняли более выгодные позиции", — отметил представитель военного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 43 тысяч человек. И это не включая эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.
Vk / Минобороны России