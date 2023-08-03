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Опубликовано 3 августа 2023, 11:39

Войска РФ заняли выгодные позиции в ходе наступления на Купянском направлении

Наступление российских войск завершилось занятием более выгодных позиций на Купянском направлении. Об этом сказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населённых пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка ЛНР", — уточнил он.

По его данным, ВС РФ также пресекли попытку перейти в атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ вблизи Новосёловского в ЛНР. Противник потерпел крах в районе Синьковки, Петропавловки и Котляровки в Харьковской области, а также около Стельмаховки в ЛНР.

Конашенков добавил, что за сутки ликвидировано до 150 украинских военных, а также уничтожено две боевые бронированные машины, три автомобиля, польская артиллерийская установка Krab и гаубица Д-30.

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Накануне сообщалось, что штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили тактическое положение в ходе наступления на двух направлениях в ЛНР и в Харьковской области.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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