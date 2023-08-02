Российские военные уничтожили первую украинскую гаубицу "Богдана" с натовским стволом

Российская армия за сутки ликвидировала на Южно-Донецком направлении свыше 210 украинских военнослужащих, а также уничтожила самоходную гаубицу "Богдана". Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колёсная самоходная гаубица "Богдана", — сказал он.

"Богдана" стала первой украинской гаубицей, ствол которой был переделан под "натовский" калибр 155 мм.