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2 августа, 12:14

Российские военные уничтожили первую украинскую гаубицу "Богдана" с натовским стволом

МО РФ впервые сообщило об уничтожении самоходной гаубицы "Богдана" в зоне СВО

Российская армия за сутки ликвидировала на Южно-Донецком направлении свыше 210 украинских военнослужащих, а также уничтожила самоходную гаубицу "Богдана". Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колёсная самоходная гаубица "Богдана", — сказал он.

"Богдана" стала первой украинской гаубицей, ствол которой был переделан под "натовский" калибр 155 мм.

ВСУ повторили попытку атаки на российский корабль в Чёрном море, но безуспешно

ВСУ повторили попытку атаки на российский корабль в Чёрном море, но безуспешно

Накануне сообщалось, что на Донецком направлении бойцы ВС РФ отбились от восьми атак украинских военных, в частности у Марьинки и Белогоровки.

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Wikipedia / Сергій Воронков

Татьяна Миссуми
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