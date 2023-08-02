Российские военные уничтожили первую украинскую гаубицу "Богдана" с натовским стволом
МО РФ впервые сообщило об уничтожении самоходной гаубицы "Богдана" в зоне СВО
Российская армия за сутки ликвидировала на Южно-Донецком направлении свыше 210 украинских военнослужащих, а также уничтожила самоходную гаубицу "Богдана". Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колёсная самоходная гаубица "Богдана", — сказал он.
"Богдана" стала первой украинской гаубицей, ствол которой был переделан под "натовский" калибр 155 мм.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении бойцы ВС РФ отбились от восьми атак украинских военных, в частности у Марьинки и Белогоровки.
Wikipedia / Сергій Воронков