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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 10:30
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Минобороны России: ВС РФ успешно отбили 8 атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении бойцы ВС РФ отбились от восьми атак украинских военных, в частности у Марьинки и Белогоровки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Успешно отразить нападение ВСУ позволили слаженные действия участвующих в обороне соединений, которые взаимодействовали с артиллерией и авиацией Южной военной группировки. Всего украинской армией было предпринято восемь атак, в районах Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево в ДНР, уточнил Конашенков.

Конашенков: Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 40 человек за сутки
Конашенков: Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 40 человек за сутки

Ранее сегодня Министерство обороны сообщило о ночной попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, сопровождавшие гражданские суда, своевременно вычислили украинские катера и уничтожили.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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