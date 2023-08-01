Минобороны России: ВС РФ успешно отбили 8 атак ВСУ на Донецком направлении
На Донецком направлении бойцы ВС РФ отбились от восьми атак украинских военных, в частности у Марьинки и Белогоровки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Успешно отразить нападение ВСУ позволили слаженные действия участвующих в обороне соединений, которые взаимодействовали с артиллерией и авиацией Южной военной группировки. Всего украинской армией было предпринято восемь атак, в районах Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево в ДНР, уточнил Конашенков.
Ранее сегодня Министерство обороны сообщило о ночной попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, сопровождавшие гражданские суда, своевременно вычислили украинские катера и уничтожили.
Vk / Минобороны России