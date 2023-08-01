Минобороны России: ВС РФ успешно отбили 8 атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении бойцы ВС РФ отбились от восьми атак украинских военных, в частности у Марьинки и Белогоровки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Успешно отразить нападение ВСУ позволили слаженные действия участвующих в обороне соединений, которые взаимодействовали с артиллерией и авиацией Южной военной группировки. Всего украинской армией было предпринято восемь атак, в районах Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево в ДНР, уточнил Конашенков.