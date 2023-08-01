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Опубликовано 1 августа 2023, 10:16

Конашенков: Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 40 человек за сутки

Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу "Мста-Б" на Херсонском направлении всего лишь за одни сутки. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", — перечислил он.

Российские военные за сутки "перемололи" пять западных танков на одном из направлений
Российские военные за сутки "перемололи" пять западных танков на одном из направлений

А ранее Лайф писал, что подразделения Южной группировки отразили на Донецком направлении 11 атак Вооружённых сил Украины. В результате противник понёс огромные потери в личном составе — свыше 220 военных.

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Getty Images / Ercin Erturk

Марина Калегина
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