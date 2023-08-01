Конашенков: Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 40 человек за сутки

Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу "Мста-Б" на Херсонском направлении всего лишь за одни сутки. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", — перечислил он.