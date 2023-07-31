ВСУ в ходе безуспешных атак на Донецком направлении потеряли свыше 220 военных

Подразделения Южной группировки отразили на Донецком направлении 11 атак Вооружённых сил Украины. В результате противник понёс огромные потери в личном составе, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Успешно отражено 11 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой Народной Республики", — сказал он.

За минувшие сутки украинские войска потеряли на этом направлении свыше 220 военных. Вместе с тем ВСУ лишились пяти автомобилей, трёх бронированных машин, двух американских систем М777, артиллерийской установки "Гвоздика", самоходной гаубицы Panzerhaubitze производства ФРГ, а также "Мста-Б" и Д-20. Ещё наши военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.