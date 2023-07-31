ВС РФ уничтожили цех по сборке украинских дронов в Харьковской области

Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ", — отметил он.