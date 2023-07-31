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31 июля, 12:35

ВС РФ уничтожили цех по сборке украинских дронов в Харьковской области

Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ", отметил он.

Кроме того, в районе Весёлого Запорожской области уничтожены штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. В районе Дачного ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

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А 30 июля в Днепропетровской области ВС РФ ликвидировали центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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