ВС РФ уничтожили цех по сборке украинских дронов в Харьковской области
Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ", — отметил он.
Кроме того, в районе Весёлого Запорожской области уничтожены штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. В районе Дачного ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
А 30 июля в Днепропетровской области ВС РФ ликвидировали центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
VK / Минобороны России