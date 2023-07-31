ВСУ лишились ещё одного Су-25 и 23 беспилотников

Ещё один штурмовик Су-25 Вооружённых сил Украины сбит в течение суток российскими средствами противовоздушной обороны. Также уничтожено 23 беспилотника ВСУ и перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, украинские беспилотники сбиты в том числе у Лисичанска и Кременной в ЛНР, у Донецка, Соледара в ДНР и у Пологов, Чапаевки и Чубаревки в Запорожской области.