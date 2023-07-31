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31 июля, 12:38

ВСУ лишились ещё одного Су-25 и 23 беспилотников

Минобороны РФ: Средства ПВО России сбили украинский самолёт Су-25

<p>Су-25 Воздушных сил Украины. Фото © ВСУ</p>

Су-25 Воздушных сил Украины. Фото © ВСУ

Ещё один штурмовик Су-25 Вооружённых сил Украины сбит в течение суток российскими средствами противовоздушной обороны. Также уничтожено 23 беспилотника ВСУ и перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", отметил он.

По словам Конашенкова, украинские беспилотники сбиты в том числе у Лисичанска и Кременной в ЛНР, у Донецка, Соледара в ДНР и у Пологов, Чапаевки и Чубаревки в Запорожской области.

В Херсонской области сбиты ещё два украинских Су-25

В Херсонской области сбиты ещё два украинских Су-25

Напомним, украинские штурмовики Су-25 часто становятся целью российских сил ПВО, Так, сообщения о крушении таких самолётов поступали 19 и 23 июля.

Андрей Григорьев
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