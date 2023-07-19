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19 июля, 11:59
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Минобороны: ВС РФ за сутки сбили украинские Су-25 и Ми-8 в зоне спецоперации

Российская авиация сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские средства ПВО за прошлые сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Кутьковка Харьковской области, а также уничтожили в зоне СВО 18 беспилотников ВСУ.

ВС РФ уничтожили семь складов ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

ВС РФ уничтожили семь складов ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Также Конашенков рассказал о групповом ударе российских военных по военным объектам в районе Одессы и авиабазе Канатово, который ВС РФ нанесли минувшей ночью.

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ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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