Минобороны: ВС РФ за сутки сбили украинские Су-25 и Ми-8 в зоне спецоперации
Российская авиация сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.
Кроме того, по словам Конашенкова, российские средства ПВО за прошлые сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Кутьковка Харьковской области, а также уничтожили в зоне СВО 18 беспилотников ВСУ.
Также Конашенков рассказал о групповом ударе российских военных по военным объектам в районе Одессы и авиабазе Канатово, который ВС РФ нанесли минувшей ночью.
ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ