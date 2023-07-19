Минобороны: ВС РФ за сутки сбили украинские Су-25 и Ми-8 в зоне спецоперации

Российская авиация сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские средства ПВО за прошлые сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Кутьковка Харьковской области, а также уничтожили в зоне СВО 18 беспилотников ВСУ.