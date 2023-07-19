ВС РФ уничтожили семь складов ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

За минувшие сутки бойцы ВС РФ нанесли удары по семи складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Все цели были уничтожены, доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено семь складов боеприпасов 23-й и 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берёзовое Днепропетровской области, Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка Запорожской области", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.