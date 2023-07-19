ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 11:24
5272

ВС РФ уничтожили семь складов ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

За минувшие сутки бойцы ВС РФ нанесли удары по семи складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Все цели были уничтожены, доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено семь складов боеприпасов 23-й и 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берёзовое Днепропетровской области, Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка Запорожской области", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.

Украинская армия потеряла сотню бойцов в четырёх неудачных атаках на одном из направлений
Украинская армия потеряла сотню бойцов в четырёх неудачных атаках на одном из направлений

Вместе с тем Конашенков рассказал о групповом ударе российских военных по военным объектам в районе Одессы и авиабазе Канатово, который ВС РФ нанесли минувшей ночью.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar