Украинская армия потеряла сотню бойцов в четырёх неудачных атаках на одном из направлений

Потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили до 100 человек личного состава, две боевые бронемашины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и столько же гаубиц Д-30. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 19 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские военные отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы.