Украинская армия потеряла сотню бойцов в четырёх неудачных атаках на одном из направлений
Генерал-лейтенант Конашенков: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 100 человек
Потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили до 100 человек личного состава, две боевые бронемашины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и столько же гаубиц Д-30. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 19 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он добавил, что за прошедшие сутки российские военные отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы.
Ранее в ЛНР заявили, что российские войска усилили атаки на Краснолиманском направлении. За минувшие сутки групповые удары по позициям украинских военных в районе населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ