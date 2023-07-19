ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 11:22

Украинская армия потеряла сотню бойцов в четырёх неудачных атаках на одном из направлений

Генерал-лейтенант Конашенков: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 100 человек

Потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили до 100 человек личного состава, две боевые бронемашины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и столько же гаубиц Д-30. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 19 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские военные отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы.

Российские военные продолжили успешно наступать на одном из направлений
Российские военные продолжили успешно наступать на одном из направлений

Ранее в ЛНР заявили, что российские войска усилили атаки на Краснолиманском направлении. За минувшие сутки групповые удары по позициям украинских военных в районе населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar